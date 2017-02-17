Стояновский и Ярзуткин вышли в ¼ финала этапа Мирового тура по бич-волею в Иране

В 1/8 финала Стояновский и Ярзуткин обыграли французский дуэт Максим Тьерси/Рома Ди Джантоммазо — 2−1 (17:21, 21:14, 15:10).

В четвертьфинал пробились еще две российских пары. Михаил Сиволап и Игорь Величко победили катарцев Хулио Сезара до Насимьенто Джуниора и Янусса Шерифа — 2−1 (18:21, 21:14, 15:13). Никита Лямин и Вячеслав Красильников были сильнее швейцарского дуэта Нико Беелер/Марко Краттигер — 2−0 (21:17, 21:12).

Российское присутствие в полуфинале гарантировано, поскольку в четвертьфинале между собой сыграют пары Сиволап/Величко и Лямин/Красильников. Стояновский с Ярзуткиным получили в соперники бельгийцев Дриса Кукелкорена и Тома ван Валле.

Матчи ¼ финала пройдут 17 февраля.