Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28809502/
17 февраля 2017, 13:01 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский и Ярзуткин вышли в ¼ финала этапа Мирового тура по бич-волею в Иране

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин вышли в ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на острове Киш (Иран).

В 1/8 финала Стояновский и Ярзуткин обыграли французский дуэт Максим Тьерси/Рома Ди Джантоммазо — 2−1 (17:21, 21:14, 15:10).

В четвертьфинал пробились еще две российских пары. Михаил Сиволап и Игорь Величко победили катарцев Хулио Сезара до Насимьенто Джуниора и Янусса Шерифа — 2−1 (18:21, 21:14, 15:13). Никита Лямин и Вячеслав Красильников были сильнее швейцарского дуэта Нико Беелер/Марко Краттигер — 2−0 (21:17, 21:12).

Российское присутствие в полуфинале гарантировано, поскольку в четвертьфинале между собой сыграют пары Сиволап/Величко и Лямин/Красильников. Стояновский с Ярзуткиным получили в соперники бельгийцев Дриса Кукелкорена и Тома ван Валле.

Матчи ¼ финала пройдут 17 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями