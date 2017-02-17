«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в четвертьфинал турнира на острове Киш

Все три российских дуэта пробились в четвертьфинал соревнований.



Олег Стояновский и Артём Ярзуткин одолели французов Ромэйна Ди Джантоммасо и Максима Тьерси со счётом 2:1 (17:21, 21:14, 15:10).



На старте игрового дня дальше прошли дуэты Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Игорь Величко / Максим Сиволап.

В четвертьфинале Лямин и Красильников сыграют с Величко и Сиволапом. Стояновский и Ярзуткин встретятся с бельгийцами Дрисом Коекелкореном и Томом ван Валле.