Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28808305/
17 февраля 2017, 11:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в четвертьфинал турнира на острове Киш

На острове Киш (Иран) продолжается турнир Мирового тура по пляжному волейболу.

Все три российских дуэта пробились в четвертьфинал соревнований.

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин одолели французов Ромэйна Ди Джантоммасо и Максима Тьерси со счётом 2:1 (17:21, 21:14, 15:10).

На старте игрового дня дальше прошли дуэты Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Игорь Величко / Максим Сиволап.

В четвертьфинале Лямин и Красильников сыграют с Величко и Сиволапом. Стояновский и Ярзуткин встретятся с бельгийцами Дрисом Коекелкореном и Томом ван Валле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России