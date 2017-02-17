Пары Лямин/Красильников и Величко/Сиволап вышли в ¼ финала турнира в Иране

На старте очередного игрового дня два российских дуэта пробились в четвертьфинал соревнований.



Никита Лямин и Вячеслав Красильников победили швейцарцев Нико Беелера и Марко Краттигера со счётом 2:0 (21:17, 21:12).



Игорь Величко и Максим Сиволап оказались сильнее представителей Катара Жулио Сезара До Насименто Жуниора и Шерифа Юнуссе со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 15:13).

Позже свой матч проведёт ещё одна российская пара — Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.