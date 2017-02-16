Мужская сборная России выступит на мемориале Вагнера в августе

В 15-м розыгрыше соревнований также примут участие сборные Польши и Франции, а четвёртый участник турнира будет объявлен на следующей неделе.



Сборная России четырежды выступала на мемориале Вагнера. В 2004 и 2014 годах российские волейболисты добивались победы на соревнованиях, а 2011 и 2013 становились вторыми.



Действующими чемпионами соревнований являются болгары.