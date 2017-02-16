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16 февраля 2017, 22:31 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мужская сборная России выступит на мемориале Вагнера в августе

Мужская сборная России выступит на международном товарищеском турнире памяти Хуберта Вагнера, который пройдёт в Кракове с 11 по 13 августа, сообщает Sportowe Fakty.

В 15-м розыгрыше соревнований также примут участие сборные Польши и Франции, а четвёртый участник турнира будет объявлен на следующей неделе.

Сборная России четырежды выступала на мемориале Вагнера. В 2004 и 2014 годах российские волейболисты добивались победы на соревнованиях, а 2011 и 2013 становились вторыми.

Действующими чемпионами соревнований являются болгары.
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