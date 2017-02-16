«Факел» победил «Викинг» в первом матче ¼ финала волейбольного Кубка вызова
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя одержал победу над норвежским «Викингом» со счетом 3−0 в первом домашнем матче ¼ финала Кубка вызова.
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Ответная встреча состоится 28 февраля в Норвегии.
Соперник победителя данной пары по полуфиналу определится в противостоянии турецкого «Галатасарая» и израильского «Маккаби» из
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