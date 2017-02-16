Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28793109/
16 февраля 2017, 10:02 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Любе Чивитанова» на выезде обыграла «Дуклу» в мужской Лиге чемпионов

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл чешскую «Дуклу» со счётом 3:1 (22:25, 30:28, 25:23, 25:14).

Для коллектива из Мачераты эта победа стала четвёртой. Команда из Либереца потерпела пятое поражение.

Лига чемпионов. Мужчины. Группа B
«Дукла» (Чехия) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:22, 28:30, 23:25, 14:25).

В шестом туре «Дукла» сыграет с польской «Ресовией», а «Любе Чивитанова» — с немецким «Берлином». Матчи состоятся 1 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России