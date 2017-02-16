«Любе Чивитанова» на выезде обыграла «Дуклу» в мужской Лиге чемпионов
Итальянский клуб «Любе Чивитанова» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл чешскую «Дуклу» со счётом 3:1 (22:25, 30:28, 25:23, 25:14).
Для коллектива из Мачераты эта победа стала четвёртой. Команда из Либереца потерпела пятое поражение.
Лига чемпионов. Мужчины. Группа B
«Дукла» (Чехия) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:22, 28:30, 23:25, 14:25).
В шестом туре «Дукла» сыграет с польской «Ресовией», а «Любе Чивитанова» — с немецким «Берлином». Матчи состоятся 1 марта.
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