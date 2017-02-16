«Кнак» победил «Перуджу» в мужской Лиге чемпионов и обошёл «Белогорье»

Встреча завершилась со счётом 3:2 по партиям в пользу «Кнака», хотя по ходу матча бельгийцы уступали — 1:2.



Благодаря этой победе «Кнак» набрал 9 очков и вышел на второе место в группе Е, обогнав «Белогорье», у которого 8 очков. «Перуджа» (11 очков) осталась во главе таблицы, турецкий «Халкбанк» (2) — на четвёртом месте.



Мужчины. Лига чемпионов

Группа Е. 5-й тур



«Кнак» (Бельгия) — «Перуджа» (Италия) — 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:22, 15:13).



В заключительном туре «Кнак» сыграет с «Белогорьем», а «Перуджа» встретится с «Халкбанком».