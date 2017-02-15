Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28790176/
15 февраля 2017, 23:27 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» переиграли «Пари Воллей» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» переиграли на выезде французский «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Волейболисты казанского Зенита переиграли на выезде французский Пари <span class=error>Воллей</span> в матче группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы С, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу российской команды.

В следующем матче турнира зенитовцы, которые одержали пять побед в пяти встречах группы, сыграют с турецким клубом «Аркас Спор» 1 марта в Казани.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами