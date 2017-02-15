Волейболисты казанского «Зенита» переиграли «Пари Воллей» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» переиграли на выезде французский «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча группы С, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу российской команды.
В следующем матче турнира зенитовцы, которые одержали пять побед в пяти встречах группы, сыграют с турецким клубом «Аркас Спор» 1 марта в Казани.
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