Волейболисты казанского «Зенита» переиграли «Пари Воллей» в матче Лиги чемпионов

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Встреча группы С, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу российской команды.

В следующем матче турнира зенитовцы, которые одержали пять побед в пяти встречах группы, сыграют с турецким клубом «Аркас Спор» 1 марта в Казани.