Волейболистки «Эджзаджибаши» обыграли «Халкбанк», Кошелева набрала 24 очка

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 3−1 (26:24, 22:25, 25:19, 25:18) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева стала самой результативной в составе своей команды, набрав в матче 24 очка.

«Эджзаджибаши» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице турецкой лиги с 12 победами после 16 матчей.