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15 февраля 2017, 21:05 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Эджзаджибаши» обыграли «Халкбанк», Кошелева набрала 24 очка

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, обыграл на своей площадке «Халкбанк» в матче чемпионата Турции.

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 3−1 (26:24, 22:25, 25:19, 25:18) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева стала самой результативной в составе своей команды, набрав в матче 24 очка.

«Эджзаджибаши» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице турецкой лиги с 12 победами после 16 матчей.
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