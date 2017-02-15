Волейболисты московского «Динамо» победили «Истанбул ББ» в матче Лиги чемпионов

Встреча пятого тура группы А, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Юрия Маричева со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 27:25). «Динамо» одержало третью победу в пяти матчах, для турецкого клуба это поражение стало четвертым в пяти играх данной стадии.

В заключительном туре группового этапа «Динамо» 1 марта сыграет в гостях с бельгийским «Нолико», а «Истанбул ББ» в этот же день встретится дома с польской «Заксой».