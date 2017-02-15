Волейболисты «Белогорья» проиграли «Халкбанку» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Волейболисты «Белогорья» (Белгород) проиграли турецкому «Халкбанку» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча группы Е, прошедшая в среду в Анкаре, завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8) в пользу «Халкбанка».
В следующем матче «Белогорье» 1 марта дома встретится с бельгийским «Кнаком».
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