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15 февраля 2017, 20:14 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» проиграли «Халкбанку» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Волейболисты «Белогорья» (Белгород) проиграли турецкому «Халкбанку» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Волейболисты <span class=error>Белогорья</span> (Белгород) проиграли турецкому <span class=error>Халкбанку</span> в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча группы Е, прошедшая в среду в Анкаре, завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8) в пользу «Халкбанка».

В следующем матче «Белогорье» 1 марта дома встретится с бельгийским «Кнаком».
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