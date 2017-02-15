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15 февраля 2017, 10:49 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Юнайтед Рейн-Майн» вышел в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Немецкий клуб «Юнайтед Рейн-Майн» вышел в четвертьфинал Кубка ЕКВ среди мужских команд.

В первом матче немецкий коллектив на своей площадке обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 3:1 (23:25, 25:13, 25:16, 25:18). В ответной встрече, которая состоялась 14 февраля в Белграде, «Юнайтед Рейн-Майн» оказался сильнее в трёх партиях — 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).

Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — 0:3 (23:25, 21:25, 19:25).
Первый матч: 1:3.

В четвертьфинале «Юнайтед Рейн-Майн» поспорит с победителем противостояния «Сет» (Франция) — «Линдеманс Алст» (Бельгия).
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