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15 февраля 2017, 9:36 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Модена» в четырёх сетах победила «Скру» в пятом туре Лиги чемпионов

Итальянская «Модена» в пятом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке одолела польскую «Скру» со счётом 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:22).

Для хозяев эта победа стала пятой подряд в квартете D. Польский коллектив потерпел третье поражение.

Лига чемпионов. Мужчины. Группа D. Пятый тур
«Модена» (Италия) — «Скра» (Польша) — 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:22).

В турнирной таблице «Модена» занимает первое место, «Скра» — второе. 15 февраля в этой группе состоится матч «Крайова» (Румыния) — «Любляна» (Словения).
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