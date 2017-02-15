«Модена» в четырёх сетах победила «Скру» в пятом туре Лиги чемпионов

Для хозяев эта победа стала пятой подряд в квартете D. Польский коллектив потерпел третье поражение.



Лига чемпионов. Мужчины. Группа D. Пятый тур

«Модена» (Италия) — «Скра» (Польша) — 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:22).



В турнирной таблице «Модена» занимает первое место, «Скра» — второе. 15 февраля в этой группе состоится матч «Крайова» (Румыния) — «Любляна» (Словения).