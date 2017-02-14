«Газпром-Югра» вновь проиграл «Карловарско» и завершил борьбу за Кубок ЕКВ
«Газпром-Югра» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде уступил чешскому «Карловарско» со счётом 0:3.
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В первой встрече подопечные Рафаэля Хабибуллина проиграли на своей площадке в четырёх партиях.
Таким образом, чешская команда вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет либо с французским «Туром», либо с греческим клубом «ПАОК».
Мужчины. Кубок ЕКВ
1/8 финала. Ответный матч
«Карловарско» (Карловы Вары, Чехия) — «Газпром-Югра» (Сургутский район, Россия) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)
Первый матч: 3:1.
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