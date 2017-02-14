Волейболистки московского «Динамо» продлили победную серию в ЧР
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение петербургской «Ленинградке» и продлили победную серию в чемпионате России до восьми матчей.
Встреча 17-го тура, прошедшая во вторник в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (25:19, 25:14, 26:24).
«Динамо» в текущем чемпионате потерпело два поражения в 17 играх и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Ленинградка» идет предпоследней.
В заключительном туре «Динамо» 18 февраля примет челябинский «Метар», а «Ленинградка» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК».
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