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14 февраля 2017, 20:50 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» продлили победную серию в ЧР

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение петербургской «Ленинградке» и продлили победную серию в чемпионате России до восьми матчей.

Встреча 17-го тура, прошедшая во вторник в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (25:19, 25:14, 26:24).

«Динамо» в текущем чемпионате потерпело два поражения в 17 играх и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Ленинградка» идет предпоследней.

В заключительном туре «Динамо» 18 февраля примет челябинский «Метар», а «Ленинградка» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК».
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