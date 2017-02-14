Волейболистки московского «Динамо» продлили победную серию в ЧР

Встреча 17-го тура, прошедшая во вторник в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (25:19, 25:14, 26:24).

«Динамо» в текущем чемпионате потерпело два поражения в 17 играх и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Ленинградка» идет предпоследней.

В заключительном туре «Динамо» 18 февраля примет челябинский «Метар», а «Ленинградка» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК».