«Протон» уверенно победил краснодарское «Динамо» в 17-м туре женского ЧР

Есть достаточно возможностей для расширения женской волейбольной суперлиги за счет российских клубов, в первую очередь надо думать о них, а не о привлечении иностранных команд, считает заслуженный тренер России Николай Карполь, возглавляющий «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.