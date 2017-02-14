«Протон» уверенно победил краснодарское «Динамо» в 17-м туре женского ЧР
Саратовский «Протон» в 17-м туре женского чемпионата России на своей площадке переиграл краснодарское «Динамо».
Подопечные Романа Кукушкина одержали шестую победу в 18 встречах, а команда Константина Ушакова потерпела шестое поражение.
В следующем туре «Протон» сыграет с казанским «Динамо», а
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17-й тур
«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:20, 30:28, 26:24).
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