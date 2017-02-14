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14 февраля 2017, 19:42 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Протон» уверенно победил краснодарское «Динамо» в 17-м туре женского ЧР

Саратовский «Протон» в 17-м туре женского чемпионата России на своей площадке переиграл краснодарское «Динамо».

Подопечные Романа Кукушкина одержали шестую победу в 18 встречах, а команда Константина Ушакова потерпела шестое поражение.

В следующем туре «Протон» сыграет с казанским «Динамо», а бело-голубые встретятся с красноярским «Енисеем».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур

«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:20, 30:28, 26:24).
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