Карполь: ВФВ может расширять суперлигу и за счет российских команд, а не зарубежных

В сезоне-2016/17 в женском чемпионате России выступают десять отечественных клубов. Ранее куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил агентству «Р-Спорт» о предварительных переговорах со швейцарским «Волеро» и азербайджанскими клубами «Рабита» и «Азеррейл» по поводу их возможного участия в суперлиге в следующем сезоне. Позднее владелец «Волеро» Став Якоби заявил «Р-Спорт», что готов рассмотреть вопрос участия в российском чемпионате, если ВФВ обратится к клубу с официальным предложением и проектом турнира.

«Пока это только предварительная информация, частное сообщение. Такие вопросы решает президиум ВФВ. Такое предложение можно рассмотреть. Есть примеры подобных интернациональных лиг в баскетболе, хоккее. Ничего плохого в этом не вижу. Только вопрос в другом: неужели России надо расширять свою лигу за счет иностранных клубов? У нас достаточно своих сил и возможностей для этого. В первую очередь надо думать о своих командах. Как в песне пелось: «Раньше думай о Родине, а потом о себе», — сказал Карполь агентству «Р-Спорт» по телефону.

«Дело не в дополнительных перелетах. Российские клубы и так ведь летают достаточно. Летать в Азербайджан, например, намного ближе, чем на Сахалин», — добавил главный тренер «Уралочки».