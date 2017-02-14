На пост главного тренера мужской сборной Словении претендуют 30 наставников
Президент Волейбольной ассоциации Словении Метод Ропрет рассказал о небывалом интересе к конкурсу за право возглавить мужскую сборную Словении.
Напомним, что должность наставника словенской команды освободилась после ухода итальянца Андреа Джани, возглавившего сборную Германии.
«Как мы и ожидали, на пост тренера сборной Словении претендуют множество специалистов со всего мира. Мы уже получили 30 заявок и среди них есть очень известные имена. Нам надо не торопиться, чтобы сделать правильный выбор», — приводит слова Ропрета Siol.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter