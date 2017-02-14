На пост главного тренера мужской сборной Словении претендуют 30 наставников

Напомним, что должность наставника словенской команды освободилась после ухода итальянца Андреа Джани, возглавившего сборную Германии.



«Как мы и ожидали, на пост тренера сборной Словении претендуют множество специалистов со всего мира. Мы уже получили 30 заявок и среди них есть очень известные имена. Нам надо не торопиться, чтобы сделать правильный выбор», — приводит слова Ропрета Siol.