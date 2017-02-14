Мужской и женской командам ВК «Динамо» (Краснодар) погасили долг за два месяца

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 31 января на встрече с мужской и женской командами «Динамо», испытывающего финансовые проблемы, заявил, что к 10 февраля компания «Черномортранснефть» переведет краснодарскому клубу транш в размере 70 миллионов рублей, а компания «Роснефть» сообщит сроки выплаты средств позднее. По словам вице-губернатора, на тот момент задолженность клуба только по зарплате составляла 275 миллионов рублей.

«В наш клуб поступил первый транш. Игрокам и персоналу мужской и женской команд выплатили зарплату за два месяца. Дело сдвинулось с места, спасибо вице-губернатору Краснодарского края Андрею Алексеенко. Ожидается, что до конца февраля поступит основной большой транш, благодаря которому вся остальная задолженность может быть погашена», — сказала Сурцева по телефону.

Во вторник волейболистки «Динамо» сыграют в гостях с «Протоном» из Саратовской области в матче 17-го тура чемпионата России.