Мужской и женской командам ВК «Динамо» (Краснодар) погасили долг за два месяца
Мужской и женской командам краснодарского волейбольного клуба «Динамо» погасили задолженность по зарплате за два месяца, сообщила агентству «Р-Спорт» связующая кубанского клуба Светлана Сурцева.
«В наш клуб поступил первый транш. Игрокам и персоналу мужской и женской команд выплатили зарплату за два месяца. Дело сдвинулось с места, спасибо
Во вторник волейболистки «Динамо» сыграют в гостях с «Протоном» из Саратовской области в матче 17-го тура чемпионата России.
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