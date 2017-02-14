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14 февраля 2017, 9:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы среди полицейских

В Казани прошёл квалификационный этап чемпионата Европы по волейболу среди полицейских.

В группе D за путёвки в финальный турнир боролись сборные Франции, Чехии и России.

Россияне в первом матче обыграли чехов со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 25:20), а во втором оказались сильнее французов — 3:0 (30:28, 25:20, 29:27).

Сборная России завоевала право выступить в финальном турнире чемпионата Европы, который пройдёт в Варне (Болгария) с 24 по 31 мая. Сборная Болгарии является действующим победителем этих соревнований.
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