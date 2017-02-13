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13 февраля 2017, 21:33 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Вербов: «Зениту» нужно улучшать игру, несмотря на победные результаты

Либеро «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над «ФАКЕЛОМ» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

<span class=error>Либеро</span> Зенита Алексей <span class=error>Вербов</span> прокомментировал домашнюю победу над ФАКЕЛОМ (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд <span class=error>Суперлиги</span>. Увеличить
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«Когда выходил на подстраховку, постоянно видел перед собой частокол из рук игроков “ФАКЕЛА”. Все ребята высокие, и нашим нападающим было непросто. Хорошо, что наши нападающие тоже не лыком шиты. Они способны обыгрывать даже такой высокий блок. Играли мы средне, не показали какой-то суперигры. Надо улучшать её, несмотря на победные результаты. Нужно улучшать приём, защиту, блокирование. Мы можем во всех элементах прибавить, даже подачу. Хоть и сделали шесть эйсов, но ошибок тоже было много. Есть о чём подумать.

Мы играли одинаково во всех партиях, каким бы ни был счёт. Старались не расслабляться. Одна ошибка — и счёт уже равный. Это современный волейбол. Одно очко проиграл — получил тут же второе. Нельзя отдавать инициативу», — приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».
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