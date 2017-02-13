Вербов: «Зениту» нужно улучшать игру, несмотря на победные результаты
Либеро «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над «ФАКЕЛОМ» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
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«Когда выходил на подстраховку, постоянно видел перед собой частокол из рук игроков “ФАКЕЛА”. Все ребята высокие, и нашим нападающим было непросто. Хорошо, что наши нападающие тоже не лыком шиты. Они способны обыгрывать даже такой высокий блок. Играли мы средне, не показали
Мы играли одинаково во всех партиях, каким бы ни был счёт. Старались не расслабляться. Одна ошибка — и счёт уже равный. Это современный волейбол. Одно очко проиграл — получил тут же второе. Нельзя отдавать инициативу», — приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».
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