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13 февраля 2017, 19:10 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Полетаев стал лучшим бомбардиром 19-го тура Суперлиги

Самым результативным игроком 19-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги стал диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев, набравший 27 очков в выездном матче с «Уралом» (3:1).

6 очков на блоке в матче с «Югрой-Самотлором» (3:0) набрал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива». По 4 эйса сделали Сергей Никитин и Полетаев (оба — «Кузбасс»), Кавика Шоджи («Локомотив»).

Бомбардиры
27 — Полетаев («Кузбасс»)
21 — Леон («Зенит»)
20 — Никитин («Кузбасс»)
20 — Спиридонов («Енисей»)
19 — Гливенко («Динамо» Краснодар)
17 — Васильев («Нефтяник»)
17 — Круглов («Динамо» Москва).

Блок
6 — Куркаев («Локомотив»)
5 — Крсманович («Газпром-Югра»)

Подача
4 — Никитин («Кузбасс»)
4 — Полетаев («Кузбасс»)
4 — Шоджи К. («Локомотив»)
3 — Анойкин («Нефтяник»)
3 — Болдырев («НОВА»)
3 — Леон («Зенит»).
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