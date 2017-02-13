Полетаев стал лучшим бомбардиром 19-го тура Суперлиги

6 очков на блоке в матче с «Югрой-Самотлором» (3:0) набрал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива». По 4 эйса сделали Сергей Никитин и Полетаев (оба — «Кузбасс»), Кавика Шоджи («Локомотив»).



Бомбардиры

27 — Полетаев («Кузбасс»)

21 — Леон («Зенит»)

20 — Никитин («Кузбасс»)

20 — Спиридонов («Енисей»)

19 — Гливенко («Динамо» Краснодар)

17 — Васильев («Нефтяник»)

17 — Круглов («Динамо» Москва).



Блок

6 — Куркаев («Локомотив»)

5 — Крсманович («Газпром-Югра»)



Подача

4 — Никитин («Кузбасс»)

4 — Полетаев («Кузбасс»)

4 — Шоджи К. («Локомотив»)

3 — Анойкин («Нефтяник»)

3 — Болдырев («НОВА»)

3 — Леон («Зенит»).