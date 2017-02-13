«Волеро» готов рассмотреть предложение ВФВ об участии в российской суперлиге
Швейцарский «Волеро» готов рассмотреть вопрос участия в женском чемпионате России, если Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) обратится к клубу с официальным предложением и проектом турнира, сообщил владелец клуба Став Якоби.
В сезоне-2016/17 в российской женской суперлиге выступает десять отечественных клубов. Ранее куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев сообщил агентству «Р-Спорт» о предварительных переговорах с «Волеро» и азербайджанскими клубами «Рабита» и «Азеррейл» по поводу их участия в чемпионате России в следующем сезоне.
«Когда будет официальное предложение, как ВФВ видит организацию турнира, тогда и можно
«Такой разговор (об участии “Волеро” в чемпионате России) был, но он предварительный, неофициальный. Вопрос надо рассматривать, когда у ВФВ возникнет
По словам владельца «Волеро», крайне важно продумать логистику открытого чемпионата России. «Места в еврокубках распределяются по федерациям. “Волеро” претендует на ведущие позиции в Лиге чемпионов и должен представлять в этом турнире Швейцарию. К тому же очень важна логистика чемпионата с участием иностранных клубов. Невозможно, чтобы наша команда 9−11 раз летала в Россию
«Если это можно организовать с точки зрения логистики, то участие “Волеро” в чемпионате России было бы взаимовыгодным. Это усилило бы и российскую суперлигу, и дало бы нам игровую нагрузку на хорошем уровне. К сожалению, у “Волеро” очень мало матчей в сезоне, в которых мы можем играть на высоком уровне концентрации», — подытожил Якоби.
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