«Волеро» готов рассмотреть предложение ВФВ об участии в российской суперлиге

В сезоне-2016/17 в российской женской суперлиге выступает десять отечественных клубов. Ранее куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев сообщил агентству «Р-Спорт» о предварительных переговорах с «Волеро» и азербайджанскими клубами «Рабита» и «Азеррейл» по поводу их участия в чемпионате России в следующем сезоне.

«Когда будет официальное предложение, как ВФВ видит организацию турнира, тогда и можно что-то конкретное сказать. Мы не можем бросить чемпионат Швейцарии и выступать только в российском турнире. Нужно будет как-то координировать участие в двух чемпионатах. Насколько это возможно, какая формула, организация перелетов, юридические аспекты — это важные вопросы. Если будет официальное предложение от ВФВ, мы, безусловно, рассмотрим его. Нам это интересно», — сказал Якоби агентству «Р-Спорт».

«Такой разговор (об участии “Волеро” в чемпионате России) был, но он предварительный, неофициальный. Вопрос надо рассматривать, когда у ВФВ возникнет более-менее четкий проект турнира, когда будет официальное предложение. Я осторожно оптимистичен в этом вопросе. Я не должен давать советы федерации, как организовать такой открытый чемпионат. Инициатива должна исходить от ВФВ. Мы готовы рассмотреть», — добавил собеседник агентства.

По словам владельца «Волеро», крайне важно продумать логистику открытого чемпионата России. «Места в еврокубках распределяются по федерациям. “Волеро” претендует на ведущие позиции в Лиге чемпионов и должен представлять в этом турнире Швейцарию. К тому же очень важна логистика чемпионата с участием иностранных клубов. Невозможно, чтобы наша команда 9−11 раз летала в Россию туда-обратно на предварительном этапе чемпионата. Это нереально ни по времени, ни по затратам», — сказал Якоби.

«Если это можно организовать с точки зрения логистики, то участие “Волеро” в чемпионате России было бы взаимовыгодным. Это усилило бы и российскую суперлигу, и дало бы нам игровую нагрузку на хорошем уровне. К сожалению, у “Волеро” очень мало матчей в сезоне, в которых мы можем играть на высоком уровне концентрации», — подытожил Якоби.