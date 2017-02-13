Панков: Многие клубы не потянут перелеты за рубеж в случае расширения ЧР по волейболу

В текущем сезоне в российской женской суперлиге выступает десять отечественных клубов. Ранее куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил агентству «Р-Спорт» о предварительных переговорах с азербайджанскими клубами «Рабита», «Азеррейл» и швейцарским «Волеро» по поводу их участия в суперлиге в следующем сезоне.

«Это здорово, только мы не можем туда поехать, — сказал Панков агентству “Р-Спорт”, оценивая возможное участие в суперлиге “Волеро” и клубов из Азербайджана. — У нас нет финансовой возможности летать за границу в рамках национального чемпионата. Многие наши клубы не потянут. Или же эти иностранные клубы будут принимать нас все время здесь, то есть играть на наших площадках. Что касается уровня лиги, то это шикарно. Клубы Азербайджана, “Волеро” поднимут уровень соревнований».