Волейболист сборной США Андерсон продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2017/18

Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.

Андерсон перешел в «Зенит» в 2012 году из итальянской «Модены». В общей сложности он провел за казанцев 181 матч. В составе «Зенита» волейболист по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок России, а также завоевал три Суперкубка страны.