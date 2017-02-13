Волейболист сборной США Андерсон продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2017/18
Волейбольный клуб «Зенит» и американский доигровщик Мэтт Андерсон продлили соглашение, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.
Андерсон перешел в «Зенит» в 2012 году из итальянской «Модены». В общей сложности он провел за казанцев 181 матч. В составе «Зенита» волейболист по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок России, а также завоевал три Суперкубка страны.
Вместе со сборной США Андерсон стал победителем Мировой лиги, Кубка мира и завоевал бронзу Олимпийских игр в
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