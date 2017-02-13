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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28753447/
13 февраля 2017, 11:53 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболист сборной США Андерсон продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2017/18

Волейбольный клуб «Зенит» и американский доигровщик Мэтт Андерсон продлили соглашение, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.

Андерсон перешел в «Зенит» в 2012 году из итальянской «Модены». В общей сложности он провел за казанцев 181 матч. В составе «Зенита» волейболист по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок России, а также завоевал три Суперкубка страны.

Вместе со сборной США Андерсон стал победителем Мировой лиги, Кубка мира и завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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