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13 февраля 2017, 9:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бразильянки Ларисса и Талита выиграли турнир категории «Мэйджор» в США

В Форт-Лодердейле (США) завершился турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу.

В финале женских соревнований бразильянки Ларисса и Талита обыграли своих соотечественниц Агату и Дуду со счётом 2:0 (21:15, 21:18). Третье место заняли немки Шанталь Лабурер и Юлия Зюде.

Пляжный волейбол. Турнир категории «Мэйджор». Форт-Лодердейл. Женщины
Финал
Ларисса/Талита (Бразилия) — Агата/Дуда (Бразилия) — 2:0 (21:15, 21:18).

Матч за третье место
Шанталь Лабурер / Юлия Зюде (Германия) — Брук Свит / Саммер Росс (США) — 2:0 (21:14, 21:14).
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