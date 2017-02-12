Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Югру-Самотлор» в матче ЧР
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Югру-Самотлор» (Нижневартовск) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Югры», завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:21, 25:13) в пользу команды гостей.
«Локомотив» в следующем туре чемпионата России 19 февраля примет «Нефтяник» (Оренбург), а «Югра-Самотлор» в тот же день отправится в гости к команде из Сургута «Газпром-Югра».
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