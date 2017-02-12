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12 февраля 2017, 15:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в 17-м туре женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в 17-м туре женского чемпионата России на своей площадке переиграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1.

Сибирячки одержали девятую победу в 17 встречах и остались на пятом месте, а команда Николая Карполя потерпела шестое поражение и занимает третью позицию.

В следующем туре «Енисей» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Уралочка» встретится с «Ленинградкой».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:22).
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