«Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в 17-м туре женской Суперлиги

Сибирячки одержали девятую победу в 17 встречах и остались на пятом месте, а команда Николая Карполя потерпела шестое поражение и занимает третью позицию.



В следующем туре «Енисей» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Уралочка» встретится с «Ленинградкой».



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17-й тур



«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:22).