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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28746731/
12 февраля 2017, 15:39 | Игровые: Волейбол | «Прессбол»

Волейбол. Женщины. Чемпионат Беларуси. «Минчанка» и «Жемчужина Полесья» добились домашних побед

В воскресных матчах женского первенства страны «Минчанка» и «Жемчужина Полесья» добились домашних побед.

Минчанка — Коммунальник Гр — 3:0 (25:19, 25:17, 25:19)
Жемчужина Полесья — Прибужье — 3:0 (25:15, 25:13, 25:10)

Итоговая таблица первого этапа: Минчанка — 55 очков (20 матчей), Жемчужина Полесья — 46 (20), Коммунальник Гр — 37 (20), Атлант — 24 (20), Прибужье — 18 (20), Коммунальник Мг — 0 (20).

В полуфинальный этап вышли «Минчанка», «Жемчужина Полесья», «Коммунальник» Гр и «Атлант».

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