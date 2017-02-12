Волейбол. Женщины. Чемпионат Беларуси. «Минчанка» и «Жемчужина Полесья» добились домашних побед
В воскресных матчах женского первенства страны «Минчанка» и «Жемчужина Полесья» добились домашних побед.
Минчанка — Коммунальник Гр — 3:0 (25:19, 25:17, 25:19)
Жемчужина Полесья — Прибужье — 3:0 (25:15, 25:13, 25:10)
Итоговая таблица первого этапа: Минчанка — 55 очков (20 матчей), Жемчужина Полесья — 46 (20), Коммунальник Гр — 37 (20), Атлант — 24 (20), Прибужье — 18 (20), Коммунальник Мг — 0 (20).
В полуфинальный этап вышли «Минчанка», «Жемчужина Полесья», «Коммунальник» Гр и «Атлант».
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