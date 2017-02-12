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12 февраля 2017, 14:29 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Зиничев: Волейболистка московского «Динамо» Маркова выбыла до конца сезона

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Доигровщица московского «Динамо» Анастасия Маркова перенесла операцию на колене и выбыла как минимум до конца сезона, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор волейбольного клуба Владимир Зиничев.

«Динамо» 14 февраля в матче 17-го тура чемпионата России сыграет дома с «Ленинградкой». Ранее Зиничев сообщил «Р-Спорт», что столичный клуб подписал контракт с экс-доигровщицей краснодарского «Динамо» Натальей Кротковой (до замужества — Ходуновой).

«Настя Маркова перенесла операцию на колене. К сожалению, как минимум до конца сезона она не восстановится», — сказал Зиничев в телефонном разговоре.

По словам генерального директора, в составе «Динамо» травмирована в данный момент центральная блокирующая Майя Поляк. «Травму на тренировке получила Майя Поляк. Неудачно попали мячом, болезненный удар. Надеюсь, что она в скором времени вернется. Но в первую очередь нам нужно беречь силы и здоровье игроков перед важным матчем Лиги чемпионов 22 февраля с “Волеро”. Игра будет принципиальной», — отметил Зиничев.
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