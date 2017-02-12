Зиничев: Волейболистка московского «Динамо» Маркова выбыла до конца сезона

«Динамо» 14 февраля в матче 17-го тура чемпионата России сыграет дома с «Ленинградкой». Ранее Зиничев сообщил «Р-Спорт», что столичный клуб подписал контракт с экс-доигровщицей краснодарского «Динамо» Натальей Кротковой (до замужества — Ходуновой).

«Настя Маркова перенесла операцию на колене. К сожалению, как минимум до конца сезона она не восстановится», — сказал Зиничев в телефонном разговоре.

По словам генерального директора, в составе «Динамо» травмирована в данный момент центральная блокирующая Майя Поляк. «Травму на тренировке получила Майя Поляк. Неудачно попали мячом, болезненный удар. Надеюсь, что она в скором времени вернется. Но в первую очередь нам нужно беречь силы и здоровье игроков перед важным матчем Лиги чемпионов 22 февраля с “Волеро”. Игра будет принципиальной», — отметил Зиничев.