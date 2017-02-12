Московское «Динамо» подписало контракт с волейболисткой Кротковой на 1,5 сезона

С 2015 года Кроткова (до замужества — Ходунова) выступала в краснодарском «Динамо», которое испытывает финансовые проблемы. В составе кубанского клуба доигровщица стала обладательницей Кубка ЕКВ, завоевала серебро клубного чемпионата мира и бронзу чемпионата России.

«У нас весь сезон проходит с определенным перенапряжением, травмы преследуют нас, а матчи становятся все более серьезными. У нас на позиции доигровщика три человека, даже в тренировочном процессе это вызывает проблемы. Мы нашли решение в лице Натальи Кротковой. Контракт с ней подписали до конца следующего сезона, то есть получается, что на полтора сезона», — сказал Зиничев по телефону.

«Наташа Кроткова — игрок достаточно интересный. Думаю, что она легко впишется в нашу команду и поможет нам. Наташа только вчера прибыла в расположение нашей команды. Мы делаем все для того, чтобы она уже 14 февраля сыграла за нас. Вопрос чисто технический, согласие от Краснодара получено», — добавил собеседник агентства.

Столичное «Динамо» 14 февраля в матче 17-го тура чемпионата России сыграет дома с «Ленинградкой».