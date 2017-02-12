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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28745577/
12 февраля 2017, 12:55 | Игровые: Волейбол | Comments.ua

«Кажаны» и «Химик» стали обладателями Кубка Украины

11 февраля прошли сразу два финала волейбольного Кубка Украины.

11 февраля прошли сразу два финала волейбольного Кубка Украины. Увеличить
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Трофей был разыгран среди мужских и женских команд, сообщает «Сегодня».

В мужском финале львовский клуб «Барком-Кажаны» обыграл харьковский «Локомотив» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

В женском финале южненский «Химик» выиграл у тернопольской «Галичанки» — 3:0 (25:13, 25:23, 25:21).

Фото: Facebook.

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