«Кажаны» и «Химик» стали обладателями Кубка Украины
11 февраля прошли сразу два финала волейбольного Кубка Украины.
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Трофей был разыгран среди мужских и женских команд, сообщает «Сегодня».
В мужском финале львовский клуб «Барком-Кажаны» обыграл харьковский «Локомотив» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).
В женском финале южненский «Химик» выиграл у тернопольской «Галичанки» — 3:0 (25:13, 25:23, 25:21).
Фото: Facebook.
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