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12 февраля 2017, 11:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Сахалина» обыграли «Метар» в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Волейболистки «Сахалина» из Южно-Сахалинска обыграли челябинский «Метар» в матче чемпионата России.

Встреча 17-го тура, прошедшая в воскресенье в Южно-Сахалинске, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (27:25, 25:19, 25:19).

Заключительный 18-й тур предварительного этапа чемпионата России пройдет для этих клубов 18 февраля. «Сахалин» примет «Заречье-Одинцово» из Московской области. «Метар» сыграет в гостях с московским «Динамо».
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