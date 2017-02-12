Волейболистки «Сахалина» обыграли «Метар» в матче чемпионата России

Встреча 17-го тура, прошедшая в воскресенье в Южно-Сахалинске, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (27:25, 25:19, 25:19).

Заключительный 18-й тур предварительного этапа чемпионата России пройдет для этих клубов 18 февраля. «Сахалин» примет «Заречье-Одинцово» из Московской области. «Метар» сыграет в гостях с московским «Динамо».