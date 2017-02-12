Волейболистки «Сахалина» обыграли «Метар» в матче чемпионата России
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Волейболистки «Сахалина» из Южно-Сахалинска обыграли челябинский «Метар» в матче чемпионата России.
Встреча 17-го тура, прошедшая в воскресенье в
Заключительный 18-й тур предварительного этапа чемпионата России пройдет для этих клубов 18 февраля. «Сахалин» примет «Заречье-Одинцово» из Московской области. «Метар» сыграет в гостях с московским «Динамо».
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