Альваро Фильо и Саймон победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в США

В финале турнира бразильская пара обыграла соотечественников Эвандро и Андре со счетом 2−0 (21:15, 21:17).

В матче за третье место американцы Николас Лусена и Филип Дальхауссер победили соотечественников Джона Хайдена и Райана Доэрти — 2:1 (14:21, 21:13, 15:10).