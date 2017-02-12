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12 февраля 2017, 10:27 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Альваро Фильо и Саймон победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в США

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Бразильцы Альваро Фильо и Саймон одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Форт-Лодердейле (США).

В финале турнира бразильская пара обыграла соотечественников Эвандро и Андре со счетом 2−0 (21:15, 21:17).

В матче за третье место американцы Николас Лусена и Филип Дальхауссер победили соотечественников Джона Хайдена и Райана Доэрти — 2:1 (14:21, 21:13, 15:10).

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли во втором раунде плей-офф паре Хайден/Доэрти — 1−2 (25:23, 17:21, 9:15). Олег Стояновский и Артем Ярзуткин отсеялись в первом раунде плей-офф, уступив канадской паре Сэм Педлоу/Сэм Шахтер — 0−2 (17:21, 20:22).
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