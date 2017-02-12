Альваро Фильо и Саймон победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в США
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Бразильцы Альваро Фильо и Саймон одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Форт-Лодердейле (США).
В финале турнира бразильская пара обыграла соотечественников Эвандро и Андре со счетом 2−0 (21:15, 21:17).
В матче за третье место американцы Николас Лусена и Филип Дальхауссер победили соотечественников Джона Хайдена и Райана Доэрти — 2:1 (14:21, 21:13, 15:10).
Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли во втором раунде
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