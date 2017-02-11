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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28742212/
11 февраля 2017, 20:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» обыграл «ФАКЕЛ», одержав 19-ю победу в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали 19-ю победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2016/17.

На своей площадке «Зенит» в трёх партиях обыграл «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя. С 55 очками в активе подопечные Владимира Алекно уверенно возглавляют турнирную таблицу национального первенства, опережая идущее на втором месте московское «Динамо» на 8 очков.

«ФАКЕЛ» потерпел девятое поражение и 27 очками располагается на седьмом месте. В первом круге встреча соперников также завершилась в трёх партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 19-й тур

«Зенит» (Казань) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).
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