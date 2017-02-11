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11 февраля 2017, 20:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Краснодарское «Динамо» впервые в сезоне выиграло матч ЧР в трёх партиях

Волейболисты краснодарского «Динамо» впервые в сезоне-2016/17 выиграли матч чемпионата России в трёх партиях.

В 19-м туре бело-голубые на своей площадке взяли верх над гостями из «Динамо-ЛО».

Для краснодарцев победа стала только второй в текущем национальном первенстве, но позволила им покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, опередив «Нефтяник». «Динамо-ЛО» потерпело 12-е поражение в сезоне. В первом круге встреча этих соперников завершилась победой команды Ленинградской области со счётом 3:1.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 19-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (28:26, 25:18, 25:19).
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