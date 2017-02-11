«Белогорье» на выезде обыграло «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу

Для хозяев поражение стало уже 13-м в сезоне. В первом круге матч соперников также завершился в трёх партиях победой белгородцев.



В 20-м туре «Белогорье» примет «НОВУ», а «Газпром-Югра» — «Югру-Самотлор».



Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 19-й тур



«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 20:25, 25:27).