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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28741644/
11 февраля 2017, 18:50 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» на выезде обыграло «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу

Волейболисты белгородского «Белогорья» одержали 13-ю победу в чемпионате России по волейболу среди команд Суперлиги, обыграв в гостевом матче 19-го тура команду «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0.

Для хозяев поражение стало уже 13-м в сезоне. В первом круге матч соперников также завершился в трёх партиях победой белгородцев.

В 20-м туре «Белогорье» примет «НОВУ», а «Газпром-Югра» — «Югру-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 19-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 20:25, 25:27).
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