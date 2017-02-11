Белорусские волейболистки узнали соперников на юниорском чемпионате Европы

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Финальная часть европейского первенства пройдет с 1 по 9 апреля в Нидерландах. Белоруски, которых тренирует брестский тренер Наталья Мелянюк, на предварительном этапе сыграют в группе II с командами Польши, Греции, Сербии, Румынии и Словении.

В финальную часть чемпионата Европы белоруски попали благодаря удачной игре в квалификации. В Милане в отборочной группе В (в январе текущего года) Беларусь была сильнее Словакии (3:2), Италии (3:1) и Израиля (3:0), заняв первое место в квартете.

Наиболее высокое место в чемпионате Европы для игроков до 18 лет белорусские девушки заняли в 2001 году, став бронзовыми призерами, в 2005-м юниорская команда была шестой.

Чемпионат Европы до 18 лет пройдет с 1 по 9 апреля в голландском Арнеме. Команды, которые по итогам континентального форума займут места с 1 по 6-е, получат право сыграть в финальной части чемпионата мира, который с 18 по 27 августа 2017 года пройдет в городах Росарио и Санта Фе (Аргентина).