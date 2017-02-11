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11 февраля 2017, 0:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова завершили борьбу на мэйджоре в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «мэйджор» по пляжному волейболу.

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не сумели выйти в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала россиянки в двух партиях уступили американской паре Керри Уолш Дженнингс / Эйприл Росс со счётом 0:2 (18:21, 14:21). Матч продолжался 35 минут. Напомним, что Уолш Дженнингс и Росс — бронзовые призёры Игр в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, борьбу на турнире продолжают только Анастасия Барсук и Евгения Уколова, которым позднее предстоит провести матч 1/8 финала против американок Брук Свит и Саммер Росс.
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