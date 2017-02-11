«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова завершили борьбу на мэйджоре в США

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не сумели выйти в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала россиянки в двух партиях уступили американской паре Керри Уолш Дженнингс / Эйприл Росс со счётом 0:2 (18:21, 14:21). Матч продолжался 35 минут. Напомним, что Уолш Дженнингс и Росс — бронзовые призёры Игр в Рио-де-Жанейро.



Таким образом, борьбу на турнире продолжают только Анастасия Барсук и Евгения Уколова, которым позднее предстоит провести матч 1/8 финала против американок Брук Свит и Саммер Росс.