Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28736195/
10 февраля 2017, 22:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная РФ по волейболу узнала соперников в финальной части ЧЕ (U18)

В Нидерландах прошла жеребьёвка финального турнира чемпионата Европы (U18) по волейболу среди девушек, который пройдет 1—9 апреля в Арнеме.

Сборная России попала в первую группу, где сыграет с командами Турции, Болгарии, Германии, Италии и хозяйками континентального первенства. Во второй группе сыграют команды Польши, Греции, Сербии, Беларуси, Румынии и Словении, сообщает пресс-служба ЕКВ.

Сборная России получила право выступить в финальном турнире чемпионата Европы как один из восьми победителей второго раунда квалификации. Россиянки являются действующими победительницами турнира, так как два года назад в Пловдиве завоевали золотые медали, призёрами были сербские и бельгийские волейболистки.

По традиционной формуле финальной части чемпионата Европы, после однокругового турнира в группе по две сильнейшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в полуфиналах. Шесть лучших европейских команд получат путёвки на ЧМ (U18), который пройдет в августе в Аргентине, а семёрка лучших в конце июля присоединится к Венгрии на Всемирном юношеском олимпийском фестивале в Дьоре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России