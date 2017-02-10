«Пляжницы» Барсук и Уколова вышли в 1/8 финала мэйджора в США

В женской части соревнований россиянки Анастасия Барсук и Евгения Уколова вышли в 1/8 финала, победив американскую пару Келли Клаес / Келли Ривс со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:10). Следующими соперницами россиянок также будут американки Брук Свит и Саммер Росс.



Ранее в 1/8 финала вышли Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова. Оба матча за выход в четвертьфинал с участием российских пар состоятся сегодня, во второй половине дня по местному американскому времени.