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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28735810/
10 февраля 2017, 21:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжницы» Барсук и Уколова вышли в 1/8 финала мэйджора в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «мэйджор» по пляжному волейболу.

В женской части соревнований россиянки Анастасия Барсук и Евгения Уколова вышли в 1/8 финала, победив американскую пару Келли Клаес / Келли Ривс со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:10). Следующими соперницами россиянок также будут американки Брук Свит и Саммер Росс.

Ранее в 1/8 финала вышли Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова. Оба матча за выход в четвертьфинал с участием российских пар состоятся сегодня, во второй половине дня по местному американскому времени.
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