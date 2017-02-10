«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова вышли в 1/8 финала мэйджора в США
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Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «мэйджор» по пляжному волейболу.
В матче 1/16 финала россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова взяли верх над швейцарской парой Йоана Хайдрих / Анук
В 1/8 финала россиянки сыграют с американской парой Керри Уолш Дженнингс / Эйприл Росс. Уолш — трёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012). На Играх-2016 она завоевала бронзу в паре с Росс.
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