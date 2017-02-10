Двукратный олимпийский чемпион по волейболу Поярков умер в день своего 80-летия
Известный волейболист Юрий Поярков умер после продолжительной болезни 10 февраля, в день своего 80-летия.
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«Юрий Михайлович стал легендой еще при жизни. Величайший волейболист ХХ века, герой трех Олимпиад, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, “человек-катапульта” с неберущейся подачей, совершившей революцию в волейболе, — таким он запомнится миллионам поклонников этого вида спорта во всем мире», — сообщается на официальном сайте харьковского городского совета.
Поярков дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года. Двукратный олимпийский чемпион Токио (1964) и Мехико (1968), бронзовый призер Олимпиады в Мюнхене (1972). Двукратный чемпион Всемирных универсиад. Двукратный чемпион Европы и мира. Имя Юрия Пояркова внесено в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Почетный гражданин города Харькова (1999).
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