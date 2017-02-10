Двукратный чемпион ОИ по волейболу Юрий Поярков скончался на 81-м году жизни

Юрий Поярков начинал заниматься волейболом в Харькове, выступал за команду «Буревестник». В составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом (1964, 1968), бронзовым призером Олимпийских игр (1972), двукратным чемпионом мира (1960, 1962), обладателем Кубка мира 1965 года, двукратным чемпионом Европы (1967, 1971).

В 2007 году Юрий Поярков был включен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель трех олимпийских медалей на трех Олимпиадах. Обладал сильной боковой подачей, из-за чего получил прозвище «человек-катапульта».

Поярков дважды награжден орденом «Знак почета» и украинскими орденами «За заслуги» III и II степеней.