Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28732630/
10 февраля 2017, 16:47 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Двукратный чемпион ОИ по волейболу Юрий Поярков скончался на 81-м году жизни

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Знаменитый советский волейболист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков скончался в Харькове в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в городской мэрии.

Юрий Поярков начинал заниматься волейболом в Харькове, выступал за команду «Буревестник». В составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом (1964, 1968), бронзовым призером Олимпийских игр (1972), двукратным чемпионом мира (1960, 1962), обладателем Кубка мира 1965 года, двукратным чемпионом Европы (1967, 1971).

В 2007 году Юрий Поярков был включен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель трех олимпийских медалей на трех Олимпиадах. Обладал сильной боковой подачей, из-за чего получил прозвище «человек-катапульта».

Поярков дважды награжден орденом «Знак почета» и украинскими орденами «За заслуги» III и II степеней.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Мутко: IBU не следовало принимать заявку Глазыриной на ЧМ, если к ней были вопросы

Виролайнен в связи с болезнью покинула расположение сборной России и не выступит на ЧМ

Легкоатлетка Савинова-Фарносова в течение 45 дней может оспорить лишение ее золота ОИ