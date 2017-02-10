Двукратный чемпион ОИ по волейболу Юрий Поярков скончался на 81-м году жизни
КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Знаменитый советский волейболист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков скончался в Харькове в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в городской мэрии.
Юрий Поярков начинал заниматься волейболом в Харькове, выступал за команду «Буревестник». В составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом (1964, 1968), бронзовым призером Олимпийских игр (1972), двукратным чемпионом мира (1960, 1962), обладателем Кубка мира 1965 года, двукратным чемпионом Европы (1967, 1971).
В 2007 году Юрий Поярков был включен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель трех олимпийских медалей на трех Олимпиадах. Обладал сильной боковой подачей,
Поярков дважды награжден орденом «Знак почета» и украинскими орденами «За заслуги» III и II степеней.
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