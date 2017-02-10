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10 февраля 2017, 12:48 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стали известны пары ¼ финала женского Кубка Вызова

9 февраля были сыграны заключительные ответные матчи 1/8 финала женского Кубка Вызова и стали известны все четвертьфинальные пары.

В частности, соперником красноярского «Енисея» будет «Острава» (Чехия).

Кубок Вызова. Женщины. Четвертьфинал
«Логроньо» (Испания) — «Бурса» (Турция).
«Нёвшатель» (Швейцария) — «Шверин» (Германия).
«Астерикс» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция).
«Острава» (Чехия) — «Енисей» (Россия).

Даты проведения четвертьфинальных матчей женского Кубка Вызова пока не определены.
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