«Нёвшатель» и «Логроньо» вышли в четвертьфинал Кубка Вызова

Швейцарский «Нёвшатель», в первом матче обыгравший кипрский АЕЛ в четырёх партиях, на выезде оказался сильнее в трёх сетах — 3:0 (25:13, 25:15, 25:22). Также прошёл дальше испанский «Логроньо», дважды победивший бельгийский «Шарлеруа».



Кубок Вызова. Женщины. 1/8 финала. Ответные матчи

АЕЛ (Кипр) — «Нёвшатель» (Швейцария) — 0:3 (13:25, 15:25, 22:25).

Первый матч: 1:3



«Шарлеруа» (Бельгия) — «Логроньо» (Испания) — 0:3 (16:25, 17:25, 19:25).

Первый матч: 1:3.