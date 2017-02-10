«Нёвшатель» и «Логроньо» вышли в четвертьфинал Кубка Вызова
9 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала Кубка Вызова среди женских команд.
Швейцарский «Нёвшатель», в первом матче обыгравший кипрский АЕЛ в четырёх партиях, на выезде оказался сильнее в трёх сетах — 3:0 (25:13, 25:15, 25:22). Также прошёл дальше испанский «Логроньо», дважды победивший бельгийский «Шарлеруа».
Кубок Вызова. Женщины. 1/8 финала. Ответные матчи
АЕЛ (Кипр) — «Нёвшатель» (Швейцария) — 0:3 (13:25, 15:25, 22:25).
Первый матч: 1:3
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Логроньо» (Испания) — 0:3 (16:25, 17:25, 19:25).
Первый матч: 1:3.
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