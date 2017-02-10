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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28726245/
10 февраля 2017, 10:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Пары Бирлова/Макрогузова и Барсук/Уколова вышли в плей-офф турнира в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу.

Во втором туре группового этапа в квартете G россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили аргентинкам Ане Галлай и Георгине Клуг со счётом 1:2 (21:17, 22:24, 7:15). В третьем туре россиянки оказались сильнее немок Маргареты Козух и Карлы Боргер — 2:1 (12:21, 21:18, 15:8).

Бирлова и Макрогузова заняли второе место в группе.

В группе H Анастасия Барсук и Евгения Уколова сначала победили швейцарок Нину Бетсшарт и Таню Хюберли со счётом 2:1 (21:15, 17:21, 15:11), а затем оказались сильнее представительниц Австрии Катарины Шютценхофер и Стефани Швайгер — 2:1 (20:22, 21:17, 15:10) и также стали вторыми в группе.

Обе российские пары вышли в плей-офф.
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