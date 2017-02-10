Стояновский/Ярзуткин уступили в 1-м раунде плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею
Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли канадцам Сэму Педлоу и Сэму Шахтеру в первом раунде
плей-офф Мирового тура по пляжному волейболу в Форт-Лодердейле (США).
В заключительном матче группы A Стояновский/Ярзуткин уступили американцам Филипу Далхаузеру и Николасу Лучене со счетом 0−2 (19:21, 15:21) и вышли в
Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников завершили групповой этап поражением от латвийцев Яниса Шмединьша и Александра Самойлова — 1−2 (19:21, 21:15, 12:15), но заняли первое место в квартете B. Во втором раунде
Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четверг в матчах группы G проиграли аргентинской паре Ана Галлай/Джорджина Клуг со счетом 1−2 (21:17, 22:24, 7:15) и победили немок Маргарету Козух и Карию Боргер — 2−1 (12:21, 21:18, 15:8). Россиянки заняли второе место в своей группе и в первом раунде
Анастасия Барсук и Евгения Уколова в рамках группы H обыграли швейцарок Таню Хюберли и Нину Бетшарт — 2−1 (21:15, 17:21, 15:11) и австриек Катарину Шютценхофер и Стефани Швайгер — 2−1 (20:22, 21:17, 15:10). Россиянки вышли со второго места в
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