Стояновский/Ярзуткин уступили в 1-м раунде плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею

В заключительном матче группы A Стояновский/Ярзуткин уступили американцам Филипу Далхаузеру и Николасу Лучене со счетом 0−2 (19:21, 15:21) и вышли в плей-офф с третьего места. В первом раунде российский дуэт проиграл канадцам со счетом 0−2 (17:21, 20:22).

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников завершили групповой этап поражением от латвийцев Яниса Шмединьша и Александра Самойлова — 1−2 (19:21, 21:15, 12:15), но заняли первое место в квартете B. Во втором раунде плей-офф они сыграют с американцами Джоном Хайденом и Райаном Догерти.

Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четверг в матчах группы G проиграли аргентинской паре Ана Галлай/Джорджина Клуг со счетом 1−2 (21:17, 22:24, 7:15) и победили немок Маргарету Козух и Карию Боргер — 2−1 (12:21, 21:18, 15:8). Россиянки заняли второе место в своей группе и в первом раунде плей-офф сыграют со швейцарским дуэтом Анук Верье-Депре/Йоана Хейдрих.