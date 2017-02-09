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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28723292/
9 февраля 2017, 22:59 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщик Фоменко продолжит карьеру в «Динамо» из Ленинградской области

«Динамо» из Ленинградской области объявило о подписании контракта с доигровщиком Антоном Фоменко, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. 29-летний волейболист начал сезон в «Белогорье». Также в его активе игра за подмосковную «Искру», московский ЦСКА, «Ярославич», новоуренгойский «ФАКЕЛ» и нижневартовскую «Югру-Самотлор».

На данный момент «Динамо» из Ленинградской области располагается на девятой позиции в турнирной таблице мужского чемпионата России, имея в активе 19 очков.
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