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9 февраля 2017, 16:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бракочевич установила рекорд по количеству очков в матче Лиги чемпионов

Диагональная сборной Сербии Йована Бракочевич установила новый рекорд по количеству очков, набранных в матче женской Лиги чемпионов.

В игре четвёртого тура группового этапа с азербайджанским «Телекомом» волейболистка итальянской «Модены» набрала 33 очка.

«Модена» одержала победу со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:22).

Прежнее рекордное достижение принадлежало волейболистке московского «Динамо» Наталии Гончаровой, набравшей 32 очка во встрече со швейцарским «Волеро», сообщает World of Volley.
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